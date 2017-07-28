إعداد: بداح العنزي

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كشف مدير عام البلدية بالوكالة م.عبدالله عمادي عن دراسة لتحديد الهوية المعمارية للمدن الجديدة التي تنشئها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقال م.عمادي في رده على اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن تشكيل لجنة عليا لتحديد الهوية المعمارية في الكويت: صدر القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت ومنذ صدور القانون والبلدية تعكف على العمل على تحديث وتعديل كافة اللوائح البلدية المعمول بها حاليا، حيث تم تشكيل فريق متخصص من العاملين في البلدية والقطاع الخاص وجمعية المهندسين لمراجعة لوائح نظام البناء والعمل على تعديلها، وفي حالة الانتهاء منها سيتم رفعها للمجلس البلدي للاطلاع عليها، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية للقانون تنفيذا لأحكام المادة 51 الفقرة 2 ونصها «يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون الى ان تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية» وتماشيا مع الاقتراح المقدم من العضو فقد تم رفعه لرئيس الفريق لدراسة وتوحيد واجهات المجمعات التجارية والاستثمارية في مختلف مناطق الكويت.

أما فيما يتعلق بتحديد الهوية المعمارية للمدن الجديدة التي تنشئها المؤسسة العامة للرعاية السكنية واستخدام مبادئ المباني والمدن الخضراء، فإننا بصدد الإعداد لعقد عدة اجتماعات لمناقشة تحديد الهوية المعمارية للمدن الجديدة طبقا للمقترح مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لوضع آلية يتم الاتفاق عليها لتحديد الهوية المعمارية للمدن التي تنشئها المؤسسة.

من جانب آخر، ذكر م.عمادي انه تم تخصيص موقع لإقامة صالة افراح بمنطقة عبدالله المبارك مقابل قطعة 1. وأوضح ان الرأي الفني تضمن التالي: الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لصالة افراح بمساحة قدرها 1000م2 بأبعاد 40x25م مع توسعة مواقف السيارات المخصصة المجاورة لها والتابعة للمسجد بمساحة قدرها 1200م2 لتصبح بمساحة قدرها 3200م2، شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام بشروطها قبل التنفيذ.