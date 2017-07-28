إعداد: بداح العنزي

[email protected]

طلبت البلدية من وزارة الأوقاف موافقة مجلس الوزراء على طلب تخصيص موقع لإنشاء دار لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرابية قطعة 4.

وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.عبدالله عمادي نفيدكم وبناء على ما جاء في قرار مجلس الوزراء القاضي بالتأكيد على التزام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعدم التقدم لبلدية الكويت بإنشاء دور لتحفيظ القرآن الكريم قبل الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

وعليه يتطلب موافاتنا بـ: موافقة مجلس الوزراء، كتاب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كروكي واضح للموقع المقترح مزود بالأبعاد والإحداثيات بنظام KTM.