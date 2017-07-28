إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية تواصل تبسيط وتسهيل الإجراءات على المواطنين من خلال تطبيق نظام التراسل الآلي مع إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.

من جانبه، أوضح مدير إدارة تحديد الملكية ببلدية الكويت هشام البلام أن تسهيل وتبسيط الإجراءات الكترونيا ساهم في تقليص الدورة المستندية بين البلدية والتسجيل العقاري والتوثيق إلى جانب توفير المعلومات والبيانات آليا، مؤكدا أن ذلك الإنجاز جاء بناء على توجيهات مدير عام البلدية لتذليل كل المعوقات التي تساعد على تيسير إنجاز المعاملات وراحة المراجعين.

وأشار البلام إلى أن الادارة قامت بإصدار 959 معاملة لتحديد الملكية العقارية للسكن الخاص والاستثماري والرعاية السكنية خلال الفترة من 21 يونيو الماضي حتى 25 الجاري منها 849 بنظام التراسل الإلكتروني و110 يدويا للعقارات والشقق التمليك المخصصة من قبل الرعاية السكانية.

وتابع البلام بأنه يتم استقبال المعاملات من محافظتي مبارك الكبير وحولي إلكترونيا، وقريبا سيتم تسلمها من محافظة العاصمة إلكترونيا، لافتا إلى أن أفرع البلدية بمحافظات الفروانية والجهراء والأحمدي يتم استقبال المعاملات يدويا وعلى الفور يتم تحويلها إلكترونيا من قبل الموظفين المختصين حتى يتم إرسالها الى التسجيل العقاري إلكترونيا.

واختتم البلام قائلا بأنه بمجرد إرسال المعاملة إلى التسجيل العقاري بعد التوقيع عليها إلكترونيا يتم إرسال رسالة على هاتف صاحب المعاملة من قبل النظام بأن المعاملة تم إنجازها واستقبالها بالتسجيل العقاري.