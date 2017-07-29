الرشيدي: إتلاف ١٥٠ كلغم مواد غذائية

إعداد: بداح العنزي

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كشفت ادارة العلاقات العامة بالبلدية عن قيان ادارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع محافظة الفروانية بتنفيذ جولة تفتيشية على المطاعم والمحلات بمنطقتي خيطان وجليب الشيوخ.

وفي هذا السياق، اوضح مدير ادارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع محافظة الفروانية ناصر الرشيدي ان الجولة اسفرت عن تحرير 33 مخالفة تنوعت ما بين تداول مواد غير ذات قيمة غذائية، ومواد في ظروف غير صحية، ومواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم الالتزام بقواعد النظافة، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية.

وأشار الرشيدي إلى انه تم اتلاف 150 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 4 مخالفات اقامة اعلان قبل الحصول على موافقة البلدية وإقامة اعلان بترخيص منته.

ودعا الرشيدي اصحاب المحلات والمطاعم الى الكشف والتأكد من صلاحية وتواريخ المواد الغذائية التي بحوزتهم وإتلاف المنتهي منها عن طريق تسليمها لأقرب مركز بلدية قبل اكتشافها من قبل المفتشين تجنبا للمخالفات والغرامات مؤكدا تواصل الجولات المكثفة من قبل المفتشين والمفتشات بالإدارة لرصد اي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.