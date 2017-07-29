أعلنت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن تواصل الحملات التي تنفذها النوبة (ب) بفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة لإزالة كافة التعديات على املاك الدولة والتي أسفرت عن توجيه 109 انذارات تعد على املاك الدولة.

وبدوره أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي أن الحملة التي نفذها مفتشو النوبة أسفرت عن توجيه 109 انذارات تعد على املاك الدولة اشتملت على 107 انذارات بمنطقة جابر الاحمد بالقطعة 1 وانذارين بمنطقة شمال غرب الصليبخات إلى جانب تحرير 3 مخالفات اعلانات تمثلت في عدم تجديد ترخيص الاعلان بالإضافة إلى غلق محل إداريا.

وناشد العنزي أصحاب المنازل إزالة تعدياتهم من قبل انفسهم قبل انتهاء المدة القانونية للإنذارات حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، لافتا إلى أن مفتشي فريق الطوارئ سيقومون بتكثيف الحملات لرصد أي مخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط (1844448) أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي للبلدية (kuwmun@) وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.