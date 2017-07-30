إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن تواصل الحملات الميدانية التي تشنها النوبة (ب) بفريق طوارئ العاصمة علي البقالات داخل السكن الخاص بمنطقة جابر الأحمد.

وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي ان الحملة التي انطلقت في التاسعة صباحا واستمرت حتى صلاة الظهر أسفرت عن رصد 10 بقالات بالسكن وعلى الفور تم تحرير 10 مخالفات طبقا للقرار الوزاري 206 لسنة 2009 الى جانب مصادرة 4 دراجات نارية تستخدم في عمليات التوصيل وعربة آيس كريم دون تصريح وتم إرسالها الى موقع حجز البلدية، مؤكدا ان المخالفات التي تم تحريرها من المخالفات المستــــمرة والتي تتراوح بين 800 و1000 دينار.

وناشد العنزي أصحاب المنازل إخلاء تلك البقالات وذلك لأن المخالفة يتم تحريرها أسبوعيا لصاحب المنزل، ما تكبده خسائر مالية كبيرة، لافتا إلى أن مفتشي الفريق سيطبقون اللوائح بكل حزم دون تهاون.