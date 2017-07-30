إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية خلال شهر يونيو الماضي، حيث تم إرسال 152 عينة الى مختبر وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

من جانبه، أعلن مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية ناصر الرشيدي عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ممثلة في مراقبة المحلات والإعلانات برفع وإزالة 2235 إعلانا من الشوارع والميادين والكشف على 50 محلا إلى جانب تحرير 11 مخالفة تمثلت في تحرير 10 مخالفات فتح محل من دون ترخيص إعلان، تحرير مخالفة فتح محل من دون ترخيص صحي.

وأكد الرشيدي تحرير أمر صلح في مخالفتين برسوم 200 دينار، مشيرا الى أن المخالفات التي لم يتم الصلح فيها بلغت 9 مخالفات.

وأشار إلى أن مراقبة الأغذية والأسواق قامت بالكشف على 150 محلا، تحرير 82 مخالفة، إرسال 152 عينة إلى مختبر وزارة الصحة، حيث بلغت العينات التي وردت نتائجها صالحة 150 عينة فيما لم ترد نتائج عينتين من المختبر وقد بلغ عدد شهادات التصدير التي تم إصدارها لدول مجلس التعاون 99 شهادة فيما بلغت شهادات التصدير التي تم إصدارها لدول خارج مجلس التعاون 5 شهادات برسوم 1040 دينارا، وقد بلغت طلبات الفحص للمواد الغذائية 58 طلبا برسوم 580 دينارا إلى جانب إصدار تصريحين جديد وتجديد لإعادة تعبئة برسوم 20 دينارا. ولفت إلى أنه تم الصلح في مخالفة واحدة برسوم 100 دينار، مؤكدا ان المخالفات التي لم يتم الصلح فيها من قبل مراقبة الأغذية والأسواق 14 مخالفة.