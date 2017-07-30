إعداد: بداح العنزي

[email protected]

أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكـــويت عن العديد من الإنجازات التي حققـــتها إدارة النـــظافة العامة وإشغالات الطرق بفـــرع بلدية محافظة العــاصمة خلال النصف الأول من العام الحالي والتي أسفرت عن رفع وإزالة 765928م من الأنقاض وتحصيل رسوم بلغت 239.862 دينارا.

وفي هذا الســياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق مشعل العازمي ان الحملات التفتيشية خلال النصف الأول من العام الحالي استهدفت رفع السيارات المهملة والمعروضة للبيع من الساحات والتي تسببت في تشويه المنظر العام للمحافظة إلى جانب رفـــــع الأنقاض من الشوارع والساحات.

ولفـــــت إلــى أن الحملات شملت مختلف المناطق بالمحافظة بهــدف رفع مستوى النظافة العامة التي أسفرت عن رفع 1342 سيارة مهملة إلى جانـــب وضع 14244 ملصقا والإفراج عن 533 ســــيارة من موقع الحجز وتوجيه 5268 إنذارا وتحرير 4476 تعهدا، بالإضافة إلى رفع 765928م3 من المخلفات اشتملت على 196631م 3 نقل نفايات، 228437م 3 نفايات البلدية، 330942م 3 النفايات الإنشائية، و9918م 3 تنكر مجاري وعمال تسليك، فيما بلغت المخالفات التي تم الصلح فيها 414 مخالفة و585 مخالفة تم إرسالها للإدارة القانونية التي لم يتم البت فيها بلـــغت 212 مخالفة إلى جانـــب إصدار 99 ترخيصل جديدل وتجديد 242 ترخيصا، فيما بلغ إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها 239862 دينارا اشتملت على 38654.827د.ك رسوم مخالفات ورسوم 192107.560 دينارا ورسوم تأمين 9100 دينار.