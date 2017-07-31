إعداد: بداح العنزي

[email protected]

كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات التفتيشية التي تشنها النوبة «ب» بقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة على المخازن بمنطقة الشويخ، مشيرة إلى ان الحملات أسفرت عن مصادرة واتلاف 18 طنا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

من جانبه، أكد رئيس قسم إزالة المخالفات بالعاصمة م.عبدالله جابر أن مفتشي النوبة «ب» قاموا برصد مخزنين للمواد الغذائية بمنطقة الشويخ، وعلى الفور تمت مداهمتهما ومصادرة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي بلغت 18 طنا وإغلاقهما اداريا بالتعاون مع النوبة «ب» بمركز الشويخ الصناعية والري للنظافة، مؤكدا ان المخزن الاول احتوى على 7700 كغم من البقوليات فيما احتوى المخزن الثاني على 13300 كغم من الاجبان وبها عفن ظاهري وتغير في الخواص.

واوضح ان المفتشين قاموا بتحرير 6 مخالفات أغذية تمثلت في تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، عدم التقيد بقواعد النظافة العامة وتداول مواد غذائية بها عفن ظهري.