عاطف رمضان - بداح العنزي

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دعت جمعية المهندسين المجلس البلدي الى الاستفادة من الكوادر التطوعية فيها، مشيدة بما قامت به لجنة البيئة في المجلس وعقد ورشة عمل «المباني المستدامة وكفاءة استخدام الكهرباء والماء» والتي كانت الجمعية سباقة فيها منذ أكثر من عام مضى.



وأعرب أمين سر الجمعية م. فهد العتيبي عن سعادته باهتمام المجلس البلدي بقضايا الطاقة المتجددة والبحث في إيجاد وإنشاء أسس للمباني المستدامة في الكويت، مشيرا الى أن كوادر الجمعية قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، حيث قامت في مايو 2017 بعقد ورشة كفاءة الطاقة ورفع أسعار الكهرباء والماء.



وأكد العتيبي، اننا لا نملك قانونا يلزم المجلس البلدي أو غيره من الجهات الحكومية بما نقدمه من مبادرات وحلول ورؤى هندسية، مضيفا أننا وأمام التزامنا بقضايا الكويت الفنية - الهندسية تقدمنا مؤخرا بمقترح متكامل لتطوير كفاء الطاقة في البلاد وأننا على استعداد لعرضه على الجهات المعنية وتضمينه لاشتراطات البناء التي يسعى المجلس البلدي الى تطويرها.