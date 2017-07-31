إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية الفروانية بتحقيق العديد من الإنجازات خلال النصف الأول من شهر يوليو، مشيرة إلى أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمراقباتها وأقسامها ومراكزها قد قامت بنقل 48602م3 من المخلفات العضوية والأثاث والسكراب والأنقاض مجهولة المصدر من خلال شركات النظافة المبرمة عقود مع البلدية لنظافة جميع مناطق المحافظة.



وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية الفروانية سعد الخرينج بأن الشركة المسؤولة عن نظافة مناطق الفردوس، والعارضية، والأندلــــس، والرقعــي، والعارضية الصناعية قامت بنقل 15371م3 من المخلفات العضوية والأثاث والسكراب والأنقاض مجهولة المصدر من تلك المناطق.

وقال الخرينج: إن الشركة الثانية والمبرمة عقدا مع البلدية لنظافة منطقة جليب الشيوخ قد قامت بنقل 5320م3 من المخلفات العضوية والأثاث والسكراب.