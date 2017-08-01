إعداد: بداح العنزي

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فعّل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أحكام المادة 22 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 تحقيقا للمصلحة العامة بشأن المعاملات المحالة من الجهاز التنفيذي الى المجلس البلدي بعد مضي 100 يوم دون ان يصدر المجلس البلدي قرارا بشأنها.

وأصدر الجبري قرارات بشأن الكتب التي أحالها مدير عام البلدية إلى المجلس البلدي بخصوص دراسة الجهاز التنفيذي للطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء بتخصيص مسارات كبيلات أرضية في منطقة العقيلة بمحافظة الأحمدي، وكذلك الطلب المقدم من الهيئة العامة للصناعة باستبعاد القسيمة رقم 16 بمنطقة ميناء عبدالله وإعادتها للهيئة لتخصيصها لصالح المشروعات المرتبطة بعمل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اضافة إلى طلب شركة صناعات الكيماويات البترولية بتخصيص موقع بديل لمشروع الاولفينات الثالث والعطريات الثاني.

كما اصدر موافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسارات كبيلات أرضية جهد 132 ك ف بعرض 5 م في منطقة العقيلة بمحافظة الأحمدي، كما أصدر قرارا بالموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة استبعاد القسيمة رقم 16 الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 1744 المتخذ في اجتماعه رقم «215/58» المنعقد بتاريخ 28 ديسمبر2015 وإعادتها إلى الهيئة العامة للصناعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيصها حصرا لصالح المشروعات المرتبطة بعمل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تقوم الهيئة العامة للصناعة بتنظيم الموقع وتحديد الاستعمالات التي يمكن توطينها ضمن وفق النظم والمعاير المعمول بها بالبلدية وإلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 54 المتخذ في اجتماعه رقم «2012/3» المنعقد بتاريخ 8 يناير 2012.

فيما أصدر قرار بالموافقة على إلغاء قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي رقم «ل.ق.م.ب2013/11/155/» المتخذ بتاريخ 26 سبتمبر 2013 وتخصيص موقع بديل لمشروع الالفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور بمساحة 2.5 كم2 وتعديل المساحة المقترحة لمحمية بنيدر ضمن دراسة المنطقة الاقليمية الجنوبية المعروضة على المجلس البلدي لتصبح بمساحة 1300هكتار.