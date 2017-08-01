إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة حولي ممثلة في مراقبة الأغذية والأسواق بتنفيذ حملة تفتيشية على المحلات والأسواق والصالونات النسائية في نطاق محافظة حولي.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلديــة فالح العتيبي، أن الحملة التفتيشيــة أسفــرت عن تحريــر 57 مخالفــة تنوعت ما بين تشغيــل عامل بدون شهادة صحية والعمل بشهـــادة صحيــة منتهيــة، وفتح محل قبـــل موافقة البلديـــة، وتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، وعدم التقيـد بالنظافــة العامة، وتعديل بأوضـاع المـحل، وإعــادة تعبئة مواد غذائية في ظروف غير مناسبة، وفتــح محل بدون ترخيص، وإتلاف 13 كغم من الآيس كريم.