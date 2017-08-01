إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع محافظة الفروانية بتنفيذ حملات في عدد من المراكز التابعة لها بمناطق الرقعي والعارضية الصناعية وجليب الشيوخ والفروانية وخيطان لرفع وإزالة جميع السيارات المهملة والمخلفات، وقد أسفرت تلك الحملات عن رفع 33 سيارة مهملة.

وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية سعد الخرينج أن الحملة أسفرت عن رفع 9 سيارات مهملة ونقل 285م3 من المخلفات المختلطة المجهولة المصدر من المنطقة مستخدمة عددا من الآليات والتي تمثلت في 3 شوكيات و11 سطحة و25 عامل نظافة.

وذكر أن الحملة التي نفذها مركز النظافة العامة وإشغالات الطرق بمنطقة جليب الشيوخ أسفرت عن وضع 93 ملصقا على سيارات مهملة وتحرير 10 مخالفات ونقل 380م3 من المخلفات.