إعداد: بداح العنزي
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تبحث لجنة العاصمة خلال اجتماعها غدا برئاسة د.حسن كمال طلب تخصيص موقع سكن للإمام والمؤذن بإشبيلية قطعة 4، ويتضمن جدول الأعمال التالي: الاقتراح المقدم من العضو عبدالله الكندري بشأن انشاء ممشى للقطعتين 2 و3 بمنطقة قرطبة جهة طريق الدائري الخامس.
الاقتراح المقدم من الأعضاء عبدالله الكندري وفهد الصانع بشأن استحداث حارات تخزينية لجميع فتحات الالتفاف العكسي في كيفان وآخر بشأن استحداث حارات تخزينية لجميع فتحات الالتفات العكسي بكيفان.
طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الموافقة على توسعة موقع مسجد بالقطعة «ب» بالشويخ الثالثة.