إعداد: بداح العنزي

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أقرت البلدية تخصيص موقع ضمن سوق المواشي سابقا بالري لتكون صالات معارض للمنتجات وخدمات المشاريع الصغيرة. وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه:

٭ صدر قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ 80/600» المتخذ بتاريخ 31/12/1961 بالموافقة على مشروع سوق المواشي.

٭ تقدم نائب المدير العام لقطاع المشاريع بموجب كتابهم رقم «1416» المؤرخ في 3/5/2017 بطلب تخصيص شبرات ارقام 1 و2 و3 و4 ضمن موقع سوق الشبرات «موقع سوق المواشي سابقا» بمنطقة الري وذلك باستحداث سوق يتكون من 150 محلا ليكون داعما للشباب الراغب في الاستثمار في عرض السلع الكويتية بمنطقة الري وعلى مساحة 16 ألف متر مربع، ويتضمن اسواقا للهدايا والتحف الاثرية والمشغولات اليدوية والسلع التراثية، هذا بالاضافة الى الخدمات الاخرى اللازمة كمواقف السيارات ودورات المياه والحدائق المتفرقة وألعاب الاطفال ومطاعم صغيرة ومسطحات مائية ومكاتب مشرفي السوق، حيث ان الشبرات الموجودة مهملة ولا يوجد اي استغلال ولا تؤول تبعية هذا الموقع بالوقت الحاضر لجهة محددة بالبلدية وان كانت سابقا تعود تبعيتها لادارة الاسواق ببلدية الكويت.

٭ تمت مخاطبة ادارة المخطط الهيكلي وقد افادت بأنه لا مانع لدينا بصفة مبدئية من الموافقة على مقترح اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق وذلك تشجيعا للشباب الكويتي بالاستثمار في المشروعات الصغيرة وحفاظا على صناعة المشغولات اليدوية والسلع التراثية على ان يتم اعداد مخطط متكامل للمشروع وعلاقته بالاسواق المجاورة وتحديث المداخل والمخارج للمشروع وتوفير مواقف سيارات كافية وكذلك ربطه بشبكة الطرق المحيطة.

٭ بالتنسيق مع مراقبة الطرق افادت بأنه لا مانع لدينا من استكمال اجراءات الموضوع وفق النظم المتبعة لديكم شريطة الالتزام بالاشتراطات الواردة بكتاب ادارة المخطط الهيكلي.

لذلك لا مانع تنظيميا من الموافقة على تخصيص موقع سوق شبرات ارقام 1 و2 و3 و4 ضمن موقع سوق الشبرات (سوق المواشي سابقا) بمنطقة الري لتكون صالات معارض لعرض منتجات وخدمات المشاريع الصغيرة، بالاضافة الى خدماتها كمواقف سيارات ومطاعم وكافتيريات ودورات مياه وحدائق متفرقة وألعاب اطفال ومسطحات مائية وأي خدمات اخرى تراها البلدية لدعم المشروع وكذلك التنسيق مع كل وزارات الخدمات لتوفير الخدمات اللازمة للمشروع.