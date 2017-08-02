إعداد: بداح العنزي

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تبحث لجنة الفروانية خلال اجتماعها غدا برئاسة د.منصور الخرينج طلبت تغيير استعمال القطعتين (5 و10) بخيطان من سكني الى تجاري. ويتضمن جدول الأعمال الكتاب المقدم من نادي التضامن الرياضي بشأن تظلم لإعادة النظر في ضم المساحة المجاورة للنادي، طلب كل من وزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية استحداث مواقف سيارات مؤقتة لمديرية امن الجهراء بالقطعة 93 بمنطقة الجهراء، موقع جمعية الشرطة الاستهلاكية ضمن موقع الخدمات المرورية والفحص الفني بالجهراء، الموقع المخصص لردم المخلفات الاسبستية شمال طريق الابرق ـ ضمن محافظة الجهراء، الاقتراح المقدم من العضو نايف المطيري بشأن تخصيص ارض بمحافظة الفروانية تكون فرعا تابعا لبنك الدم، الاقتراح المقدم من العضو د.م.منصور الخرينج، بشأن إنشاء مدخل ومخرج لمنطقة اشبيلية، الاقتراح المقدم من العضو احمد البغيلي بشأن إنشاء 3 مداخل ومخارج للمدارس في منطقة جليب الشيوخ من الجهة الغربية، طلب إضافة الارتداد الأمامي والممر والارتداد الخلفي للعقار الواقع في منطقة اشبيلية بالقطعة رقم 3 شارع 323 القسيمة 315،



الاقتراح المقدم من العضو د.م.منصور الخرينج بشأن إنشاء مدخل ومخرج من منطقة اشبيلية على طريق الغزالي، الاقتراح المقدم من العضو احمد الرشيدي، بشأن إنشاء مخرج تحت الجسر عند تقاطع شارع بالقاسم مع الدائري السادس، طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع فرع دكاكين ونقل موقع البنشر والكهرباء القائم بمنطقة مركز ضاحية القصر قطعة 3 بمحافظة الجهراء، طلب وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) واقتراح العضو د.مشاري المطوطح، استحداث دوار عند مدخل مدينة سعد العبدالله بين القطعتين 4 و9 بمحافظة الجهراء، الاقتراح المقدم من العضو د.مشاري المطوطح بشأن تخصيص أرض لمرابط الصقور والمرافق الخاصة بها في محافظة الجهراء، وآخر بشأن تطوير الطريق الموازي لسكراب أمغرة القديم الذي يربط بين الدائري الرابع والدائري السادس، طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن تخصيص موقع مسجد بجوار المجمع الصحي بالقطعة 13 بمنطقة الجهراء، طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مساحة بصفة مؤقتة لإنشاء وحدة معالجة مياه الصرف الصحي التابع لمشروع دراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ مجمع مدارس التربية الخاصة جنوب منطقة العيون بمحافظة الجهراء، كتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بخصوص استزراع الربيان بالصبية بمساحة 8م2.