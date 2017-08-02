إعداد: بداح العنزي

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قدّم العضو محمد المعجل اقتراحا بإضافة دور رابع في مناطق السكن الخاص.

وقال المعجل في اقتراحه: نظرا لما يحصل حاليا في بعض العائلات من تفكك اسري بسبب عدم وجود سكن للأبناء المتزوجين او الذين على وشك الزواج ولغلاء الأراضي والقسائم في بعض المناطق وعدم توفرها في مناطق أخرى.

وكذلك عدم استطاعة بعض اولياء الامور شراء بيوت او أراض لأبنائهم تكون قريبة منهم، اضافة الى بعد المناطق الجديدة او عدم حصول الابناء على قسائم إلا بعد سنوات طويلة مما يسبب تأخر زواج بعض الأبناء لعدم تمكنهم من السكن مع أهاليهم.

فأرجو الموافقة على اقتراحي بزيادة دور رابع في مناطق السكن الخاص تضاف إلى لائحة البناء لإقامة دور إضافي شريطة ألا تتم الموافقة على الطلب ما لم يكن لرب الأسرة أبناء تجاوزت اعمارهم فوق 20 عاما.

كما قدم الاقتراح التالي: نظرا لوجود العديد من المواطنين الذين لم يتمتعوا بالحصول على قسائم زراعية او لا يملكون شاليهات او جواخير بسبب ظروفهم المالية.

اقترح ان يتم منح كل مواطن كويتي متزوج ولديه ابناء ولم يحصل سابقا على شاليه او مزرعة او جاخور ان يتم تخصيص قسيمة زراعية له بحدود 5 آلاف متر مربع على الحدود الشمالية او الجنوبية وتكون بصفة ايجار رمزي سنويا ويتم استرجاعها متى ما طلبت الجهة المسؤولة استرجاعها.

ولا يحق للمخصص له قسيمة زراعية التنازل عنها للغير او تأجيرها، على ان يقوم صاحب العلاقة ببنائها خلال سنتين من تاريخ استلام الارض المخصصة له وإلا فإنه يتم سحب الارض.