إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة حولي بحملة على المطاعم والمحلات بمنطقة حولي.

وفي هذا الصدد، قال رئيس فريق الطوارئ رياض الربيع إن الجولات مستمرة خلال الفترة الصباحية والمسائية للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات الاشتراطات وقوانين البلدية، مشددا على عدم التهاون بتطبيق القانون.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن تحرير 26 مخالفة تمثلت في 8 مخالفات تشغيل عامل دون الحصول على شهادة صحية، 8 مخالفات عمل قبل الحصول على شهادة صحية، تحرير 3 مخالفات نقل مواد غذائية بوسيلة نقل غير مرخصة، مخالفتين لاستغلال مساحة خارج حدود العقار، مخالفة عدم الالتزام بقواعد النظافة العامة، مخالفة استغلال الساحة الداخلية داخل العقار، مخالفة تداول أغذية منتهية الصلاحية المحددة على عبوتها.