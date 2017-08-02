إعداد: بداح العنزي

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كشفت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام النوبة ج لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الأحمدي بعدة حملات على مناطق المحافظة للكشف على عقارات وتراخيص المحلات والاعلانات للتأكد من مدى الالتزام بتراخيص البلدية والنظافة العامة.

وفي هذا السياق، قام فريق الطوارئ بالكشف على 4 عقارات لإيصال التيار الكهربائي، إلى جانب رفع 49 إعلانا مخالفا من مختلف الاحجام، وتم تحرير 18 مخالفة تنوعت ما بين فتح وادارة محل بدون ترخيص صحي، انتهاء ترخيص صحي، عدم تجديد ترخيص الاعلان، اقامة اعلان بدون ترخيص، فتح وادارة محل بدون ترخيص من قبل البلدية، وتم طلب اغلاق لبقالة في منطقة الصباحية.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية الى عدم التردد بالاتصال على الخط المباشر ‪ 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور‪.