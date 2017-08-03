إعداد: بداح العنزي



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أوصت لجنة العاصمة خلال اجتماعها امس برئاسة د. حسن كمال بالموافقة على زيادة مساحة مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني 5.57كم2 وذلك بناء على اقتراح العضو السابق د.مشاري المطوطح.

وقال د.كمال إن مساحة الموقــع كانــت 59كم2 وأصبحت الآن 64.42كم2 وذلك للمساهمة في توفير وحدات سكنية إضافية.



وأضاف أنه تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب تخصيص موقع بمساحة 3224م2 بمنطقة الشويخ الإدارية ليكون مقر الهيئة.



كما تمت الموافقة على طلب وزارة المالية الغاء تخصيص موقع للمقصف الواقع بمركز ضاحية الصليبخات.

وذكر أنه تمت الموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد بمساحة 400م٢ ومواقف سيارات بمساحة 800م2 بمنطقة النهضة قطعة (3).



كما تمت الموافقة على طلب الاشغال استحداث جسر مشاة يربط بين موقع جمعية شرق ومدرسة التربية النموذجية بالقطعة (8).

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على اقتراح العضو السابق عبدالله الكندري إنشاء ممشى للقطع (2، 3) بمنطقة قرطبة جهة طريق الدائري الخامس، كذلك الموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توسعة موقع مسجد بالقطعة (ب) بمنطقة الشويخ الثالثة كما تمت الموافقة على طلب ودمج عقارين بمنطقة الشرق قطعة (6).

وبين أنه تم رفض اقتراح باستحداث جسر مشاه يربط بين منطقة كيفان والخالدية قطعة (1).

وبين أنه تم رفض اقتراح باستحداث حارات تخزينية لجميع فتحات الالتفاف العكسي في منطقة كيفان.

وذكر أنه تمت إحالة مشروع الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030 إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد.



كما تم تأجيل بحث طلب تطوير البنية التحتية في منطقة كبد الصناعية لحين دعوة هيئة الصناعة وبين أنه تمت إحالة طلب تخصيص موقع سكن الأئمة والمؤذنين بمنطقة اشبيلية قطعة (4) الى لجنة الفروانية كما تمت احالة كتاب بشأن الغاء قرار تخصيص مسجد بمنطقة الدوحة قطعة (1) إلى الإدارة القانونية.