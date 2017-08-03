إعداد: بداح العنزي



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شدد نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري على ضرورة ان تراقب بلدية الكويت بإداراتها المختصة الأغذية المستوردة التي تدخل البلاد وتكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مستغربا من عدم قدرة جهاز مختص بأكمله على متابعة أطنان من الأغذية المستوردة التي دخلت البلاد خلسة بعيدا عن المختصين في البلدية.



وطالب الجويسري وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية محمد الجبري ومدير البلدية م.أحمد المنفوحي بعدم التهاون مع المتسبب في ادخال اطنان من الأغذية المستوردة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي واتخاذ الاجراءات الكفيلة بردعه.



وبين ان البلدية خط الامان لصحة المستهلكين من مواطنين ومقيمين وحمايتهم من الأغذية الفاسدة وتجار الفساد، الا انه وبعد دخول تلك الاطنان باتت البلدية غير مستأمنة على صحة وسلامة وارواح البشر، بعد تسلل أغذية ولحوم مصابة بأمراض خطيرة.

ولفت الى ان صحة وسلامة المستهلكين خط أحمر وعلى البلدية بكامل جهازها ان تتحمل مسؤولياتها باستئصال بؤر الفساد ومن تسول له نفسه العبث بالأمن الغذائي وصحة المستهلكين، وانزال اقوى العقوبات بحق أصحاب الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والعبث بأرواح البشر.

وتمنى ان تكون هناك ردة فعل قوية للبلدية تجاه هذه المسألة وان تنتفض بكامل طاقتها لمحاربة هذه الآفة الخطيرة والعابثين من التجار والموظفين بأرواح الناس والتي باتت تهدد المستهلكين بأمراض خطيرة.