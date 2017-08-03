إعداد: بداح العنزي



[email protected]



استاء عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الفنية فهد الصانع من تصريح رئيس هيئة الغذاء والتغذية عيسى الكندري حول مختبرات فحص الأغذية المتنقلة ونسبها كإنجاز للهيئة على الرغم من ان هذا الموضوع تقدمت به خلال عضويتي الحالية في المجلس البلدي وتحديدا في تاريخ 14/11/2013.



وبين الصانع في تصريح صحافي انه من غير المقبول ان ينسب رئيس الهيئة هذا المقترح لنفسه ويسقط حقوق الآخرين ممن اقترحوا وتابعوا وأنجزوا، ليأتي تصريحه بشكل غير لائق أدبيا.

وطالب الصانع من الكندري تعديل الأمور وعدم نسب الاقتراح اليه ومحاسبة من أوقعوه في هذا الخطأ ان كان دون قصد او بشكل متعمد، متمنيا ان يكون هناك احترام لصاحب الاقتراح وإخطاره بما آلت اليه الاجراءات حول المختبرات قبل ان تكشف للعلن وتسند الى غير اهلها.