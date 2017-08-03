إعداد: بداح العنزي



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شن فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير برئاسة ناصر الهاجري عدة حملات مكثفة على منطقة أبو فطيرة الحرفية كانت حصيلتها تحرير 23 مخالفة تنوعت ما بين انتهاء مدة ترخيص الإعلان، ومزاولة العمل بكرت منته، وبيع وتداول أغذية غير مطابقة الشروط ومحضر إقامة إعلان بدون ترخيص، وعدم وضع إعلان تعريفي خاص بالنشاط، وعدم وضع الإعلان في مكان بارز، وعدم التقيد بالنظافة العامة، وتعديل وضع مخططات هندسيه، وفتح وتداول مواد غذائية قبل الحصول على ترخيص من البلدية، وتم إتلاف 16.5كغم من المواد الغذائية، إلى جانب رفع عدد 103 إعلانات عشوائية مختلفة الأحجام، بالإضافة إلى استقبال 6 شكاوى للمواطنين على الخط الساخن خلال أسبوع تم التعامل معها بين أغذية وإعلانات.