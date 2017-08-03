إعداد: بداح العنزي



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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات الميدانية التي تشنها النوبات ج، ب بقسم إزالة المخالفات بالعاصمة على المحلات والمطاعم والعقارات بمناطق جابر الأحمد والقبلة والشويخ الصناعية والمباركية للتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات والعقارات بلوائح البلدية، مشيرة إلى ان الحملات قد أسفرت عن تحرير 53 مخالفة.

ومن جانبه، أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بالعاصمة م.عبدالله جابر أن مفتشي النوبة ج قاموا بتحرير 11 مخالفة اشتملت على تشغيل محل على نحو يشكل خطرا داهما على صحة وسلامة الجمهور، عرض البضائع أمام المحل من دون ترخيص من قبل البلدية، عدم صيانة الإعلان الخاص بالنشاط، عدم إقامة إعلان تعريفي للنشاط، إقامة إعلان من دون ترخيص إلى جانب متابعة شكوى بمنطقة جابر الأحمد.