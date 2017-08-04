الخرينج: تأجيل طلب أهالي القطعة 5 في خيطان

تحويل القطعة من «خاص» إلى «استثماري»





إعداد: بداح العنزي

[email protected]



أوصت لجنة الفروانية خلال اجتماعها امس برئاسة د.منصور الخرينج بالموقع المخصص لردم المخلفات الاسبستية شمال طريق الأبرق ضمن محافظة الجهراء بمساحة 1كم2.

وقال د.الخرينج انه تمت الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مساحة بصفة مؤقتة لإنشاء وحدة معالجة مياه الصرف الصحي التابع لمشروع دراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ مجمع مدارس التربية الخاصة بمنطقة العيون بالجهراء.

وأشار الى انه تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع محرقة صديقة للبيئة بمنطقة كبد محافظة الجهراء بمساحة 3000م2 شمال مشروع تربية الأغنام والماشية، اضافة الى الموافقة على كتاب نادي التضامن ضم المساحة المجاورة للنادي.

وأشار الى انه تمت الموافقة على طلب وزارة الصحة ترخيص موقع بصفة مؤقتة لمهبط الطائرات العمودية بالقرب من المخفر الشمالي ضمن المنتزه القومي بالجهراء، كما تمت الموافقة على طلب استحداث دوارين بالقطعتين 6 و7 بمنطقة تيماء وكذلك القطعتان 1 و3 بمنطقة النسيم بالجهراء.

وذكر انه تمت الموافقة على طلب استحداث مواقف سطحية لموقع المدارس بالقطعة 4 بمنطقة الجهراء، كذلك الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ترخيص نصب تذكاري في الدوار المقابل لمدخل السليل بالجهراء.

وبين انه تمت الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة تخصيص مسارين لخطي كيبل هوائي من محطة تنقية كبد حتى محطة التحويل بالصليبية، وكذلك الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع للأغراض الزراعية الإنتاجية والبحثية بمنطقة السالمي.

كما تمت الموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص مصلى بالقطعة 8 بمنطقة سعد العبدالله، كما تمت الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع بديل لحديقة الاطفال بمنطقة النسيم قطعة 1 بمساحة 6000م2، كما شملت الموافقات طلب وزارة الاشغال العامة ترخيص خلاطة مركزية مؤقتة بمنطقة الصليبية وتوسعة مسجد بمنطقة كبد، اضافة الى تخصيص موقع لجمعية الشرطة الاستهلاكية ضمن موقع الخدمات المرورية والفحص الفني بالجهراء، وكذلك الموافقة على اقتراح العضو السابق احمد البغيلي بشأن إنشاء 3 مداخل ومخارج للمدارس في منطقة الجليب من الجهة الغربية. كما تمت الموافقة على اقتراح العضو السابق مشاري المطوطح بشأن استحداث دوار عند مدخل مدينة سعد العبدالله بين القطعتين 4 و9، اضافة الى الموافقة على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد بجوار المجمع الصحي بالقطعة 13 بمنطقة الجهراء.

وبين الخرينج انه تم تأجيل طلب أهالي القطعة 5 بمنطقة خيطان بشأن تحويل استعمال القطعة من سكن خاص الى استثماري.

وذكر انه تمت إحالة اقتراح العضو السابق نايف السور بشأن تخصيص أرض لبنك الدم بالفروانية الى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد.