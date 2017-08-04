إعداد: بداح العنزي

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اعترض وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري على ثلاثة قرارات للمجلس البلدي.

وتضمن كتاب الوزير الجبري التالي:

نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 2017/5 لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 10/7/2017، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها:

٭ البندين رقمي (4، 5) من القرار رقم م ب/ف 3/223/05/2017 بشأن 4 ـ تقديم اللائحة التنفيذية الخاصة بعمل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لبلدية الكويت (كما هو موضح في كتاب مجلس الوزراء).

5 ـ تلتزم هيئة تشجيع الاستثمار بمباشرة تنفيذ الأعمال خلال مدة (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار المجلس البلدي وإلا اعتبر القرار ملغى.

2 ـ القرار رقم م ب/ل ف 4/238/05/2017 بشأن «عدم الموافقة على إزاحة الشارع التخديمي بين القطعتين رقم (9 ـ 5) بمنطقة الفردوس والمخصص بقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف32/333/10/20/2001) بتاريخ 21/5/2001».

3 ـ القرار رقم م ب/ل ف 4/240/05/2017 بشأن «عدم الموافقة على طلب وزارة التربية بتخصيص موقع لإنشاء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة وملحقاتها بالقطعة (8) بمنطقة الفروانية وذلك لاختيار موقع بديل».