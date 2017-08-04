إعداد: بداح العنزي

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أعلنت ادارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية بإزالة 14 تعديا على املاك الدولة تمثلت في اقامة مضلات وحدائق في عموم مناطق المحافظة.

وفي هذا السياق، اوضح رئيس فريق الطوارئ خالد الردعان ان اي استغلال او تعد على املاك الدولة ستتم ازالته بعد اتخاذ كل الاجراءات القانونية، لافتا الى ان الفريق بنوباته الثلاث يقومون بجولات يومية على المناطق التابعة للمحافظة لرصد اي استغلال او تعد على املاك الدولة. وأكد الردعان ان النوبات الثلاث (أ، ب، ج) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على المحلات والمطاعم والأسواق المركزية في عموم مناطق المحافظة اسفرت عن إغلاق 8 محلات اغلاقا اداريا.