إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي بحملة تفتيشية على أحد الجمعيات التعاونية بالمحافظة.‪

وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي رياض الربيع بأن المفتشين قاموا بإتلاف (5) أطنان و(425) كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك خلال التفتيش على مخزن بإحدى الجمعيات التعاونية، وقد تم تحرير (‪مخالفات غذاء تنوعت بين تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، العمل دون شهادة صحية، تشغيل عامل دون شهادة، وتحرير قرار إتلاف بالمواد المضبوطة

ودعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن ‪‪ 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي ‪ ‪وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور‪‪.