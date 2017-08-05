إعداد: بداح العنزي

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يبحث المجلس البلدي خلال اجتماعه الاثنين برئاسة مهلهل الخالد اقتراح العضو محمد المعجل السماح بإضافة دور رابع في السكن الخاص.

وتضمن جدول الأعمال التالي: طلب وزارة الداخلية تنظيم الحركة المرورية باستحداث مواقف سيارات مؤقتة وتنظيم المداخل والمخارج أمام المحلات المطلة على شارع الدبوس بمنطقة الفحيحيل.

اقتراح شبكة طرق المحيطة بمواقع مخصصة بمنطقة الأحمدي الصناعية، وطلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص عدد 11 موقعا لمحطات تحويل ثانوية بأبعاد 16.5x12.5 م وعدد 1 موقع لمحطة تحويل ثانوية بأبعاد 12x7م بمنطقة هدية، وطلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص مباني مكاتب مع خدماتها وغرف مضخات وخزانات ارضية ضمن مشروع تشجير طريقي النويصيب بطول 45 كم وعرض 120م وطريق الوفرة - الزور بطول 32 كم بعرض 120م وببعد 100م عن حرم الطريق، وطلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مواقف سطحية مؤقتة على ارتداد مبنى إنارة الشوارع التابع لخدمات طوارئ وزارة الكهرباء والماء في القطعة رقم 3 في منطقة المنقف.

طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف للسيارات ضمن موقع حظائر الهجن بمنطقة رجم خشمان قطعة 3.

المبنى القائم لفرع جمعية الفحيحيل التعاونية قطعة 2 بمنطقة المنقف.

٭ طلب شركة البترول الوطنية الكويتية تخصيص مسار كابلات أرضية لخطوط الجهد العالي 300 (ك.ف) لمشروع مصفاة الزور.

٭ طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد بمنطقة الوفرة الزراعية.

٭ الاقتراح المقدم من العضو مشاري المطوطح بشأن تخصيص أرض لإقامة مضمار لمهارات القيادة في منطقة محافظة الجهراء.

٭ طلب وزارة الدفاع تخصيص موقع (دار ضيافة القوة البرية) بجانب لواء التحرير (اللواء السادس الجديد) شرق طريق العبدلي بمحافظة الجهراء.

٭ الاقتراح المقدم من العضو مشاري المطوطح بشأن تخصيص أرض لإقامة مضمار لمهارات القيادة في منطقة محافظة الجهراء.

٭ الاقتراح المقدم من العضو أسامة العتيبي بشأن تخصيص حافلات صغيرة أو سيارات كهربائية لنقل المواطنين إلى قاعات تلقي العزاء.

٭ الاقتراحات المقدمة من العضو محمد ابراهيم المعجل، الأول إضافة دور رابع في مناطق السكن الخاص وآخر تخصيص قسائم زراعية للمواطنين.