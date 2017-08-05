إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ حملة ميدانية بمساندة أمنية على الأسواق العشوائية بمنطقة الجليب بناء على الخطة التي وضعتها إدارة النظافة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية وإزالة كل ما يشوه المنظر العام بالمحافظة.

وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية سعد الخرينج أن الحملة التي انطلقت في التاسعة صباحا وانتهت في الواحدة والنصف ظهرا بمنطقة الجليب أسفرت عن رفع 266 م 3 من المخلّفات المختلطة مجهولة المصدر من المنطقة وتحرير 4 مخالفات بائع متجول مستخدمة في ذلك عددا من الآليات والتي تمثلت في 3 جرافات، 6 نسافات، 30 عامل نظافة.

وأكد الخرينج على تواصل الحملات الميدانية بكافة المناطق التابعة للمحافظة لمتابعة عمل شركات النظافة المبرمة عقود مع البلدية للتأكد من التزامها بتطبيق البنود الواردة في تلك العقود.