إعداد: بداح العنزي

[email protected]

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية التابعة لفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ جولة تفتيشية على المطاعم والمحلات بمنطقتي خيطان والفروانية.



وأوضح مدير ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ناصر الرشيدي أن الجولة اسفرت عن تحرير 13 مخالفة تنوعت بين تداول مواد غير ذات قيمة غذائية، تداول مواد في ظروف غير صحية، تداول مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، عدم الالتزام بقواعد النظافة العامة، عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية.



وأشار الرشيدي الى إتلاف 13 كغم من الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي الي جانب طلب اغلاق محل دواجن في منطقة الفروانية، داعيا أصحاب المحلات والمطاعم الى الكشف الدوري والتأكد من صلاحية وتواريخ المواد الغذائية التي بحوزتهم وإتلاف المنتهي منها عن طريق تسليمها لأقرب مركز بلدية قبل اكتشافها من قبل المفتشين بالإدارة واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للوائح وأنظمة البلدية.