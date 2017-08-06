إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات الميدانية التي يشرف عليها فريق الطوارئ المركزي التابع لمكتب مدير عام البلدية بمشاركة عضو الفريق جاسم العيسى بالتعاون مع إدارة النظافة وإشغالات الطرق ببلدية الأحمدي، وذلك لتطبيق القرار الوزاري 190 لسنة 2008.



وفي هذا السياق، أوضحت ادارة العلاقات العامة إبان حملة النظافة شملت منطقتي المهبولة وأبوحليفة لتنظيف الساحات والشوارع والأسواق العشوائية ورفع كل ما يتم بيعه وتداوله وإتلافه، لافتة الى ان مفتشي الفريق سيطبقون القانون بكل حزم على المخالفين مشددة على الجميع بالتقيد بلوائح وأنظمة البلدية.