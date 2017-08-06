إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال يوليو الماضي والتي أسفرت عن إتلاف‪ 12 ‬طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير ‪76 ‬ محضر مخالفة.

وقال رئيس فريق الطوارئ ناصر الهاجري ان الفريق قام برفع ‪715‬ إعلانا مختلف الأحجام، إلى جانب توجيه ‪37‬ إنذار تعد على أملاك الدولة، إضافة إلى مصادرة وإتلاف‪ 12 ‬طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير ‪15‬ مخالفة تداول مواد غذائية تالفة وضارة بصحة الإنسان وتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها و‪10‬ مخالفات عدم تجديد رخصة صحية و‪9‬ مخالفات فتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية و‪14‬ مخالفة إقامة إعلان تعريفي وعدم التقيد بالزي الرسمي و‪7‬ مخالفات وإنذارات سلامة، و‪7‬ محلات تم غلقها إداريا، فيما بلغ إجمالي المخالفات التي حررت ‪76‬ مخالفة و‪36‬ معاملة إيصال تيار كهربائي، اشتملت على ‪9‬ مخالفات تشغيل عمال بدون الحصول على شهادة صحية، ‪8‬ مخالفات للعمل قبل الحصول على شهادة صحية، ‪5‬ لانتهاء ترخيص إعلان وعدم وضع رقم الطوارئ، ومخالفتين إقامة إعلان استدلالي بدون ترخيص وعدم صيانة الإعلان، ‪15‬ مخالفة إضافة إعلان بدون ترخيص وإقامة إعلان بدون ترخيص، و‪13‬ تعهد نظافة، ‪19‬ إقرار إتلاف، ‪3‬ مخالفات لقانون النظافة، استخراج ‪11‬ شهادة أوصاف، فيما بلغ عدد الشكاوى المتلقاة على الخط المباشر ‪64‬ شكوى.