إعداد: بداح العنزي
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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال يوليو الماضي والتي أسفرت عن إتلاف 12 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 76 محضر مخالفة.
وقال رئيس فريق الطوارئ ناصر الهاجري ان الفريق قام برفع 715 إعلانا مختلف الأحجام، إلى جانب توجيه 37 إنذار تعد على أملاك الدولة، إضافة إلى مصادرة وإتلاف 12 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 15 مخالفة تداول مواد غذائية تالفة وضارة بصحة الإنسان وتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها و10 مخالفات عدم تجديد رخصة صحية و9 مخالفات فتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية و14 مخالفة إقامة إعلان تعريفي وعدم التقيد بالزي الرسمي و7 مخالفات وإنذارات سلامة، و7 محلات تم غلقها إداريا، فيما بلغ إجمالي المخالفات التي حررت 76 مخالفة و36 معاملة إيصال تيار كهربائي، اشتملت على 9 مخالفات تشغيل عمال بدون الحصول على شهادة صحية، 8 مخالفات للعمل قبل الحصول على شهادة صحية، 5 لانتهاء ترخيص إعلان وعدم وضع رقم الطوارئ، ومخالفتين إقامة إعلان استدلالي بدون ترخيص وعدم صيانة الإعلان، 15 مخالفة إضافة إعلان بدون ترخيص وإقامة إعلان بدون ترخيص، و13 تعهد نظافة، 19 إقرار إتلاف، 3 مخالفات لقانون النظافة، استخراج 11 شهادة أوصاف، فيما بلغ عدد الشكاوى المتلقاة على الخط المباشر 64 شكوى.