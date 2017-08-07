إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام قسم إزالة المخالفات ممثلا في النوبة أ بحملات ميدانية على مناطق القادسية، جابر الأحمد، شرق، المرقاب، بنيد القار، الشويخ الصناعية، وفي هذا السياق اوضح رئيس قسم ازالة المخالفات بفرع بلدية المحافظة م.عبدالله جابر أن الحملات اسفرت عن الكشف على عدة عقارات ومطابقتها بالمخطط المعتمد، وتم توجيه انذارين وتحرير مخالفتين بناء لصاحب عقار لعدم تكليفه مكتب هندسي بالإشراف على الاعمال المرخص بها وعدم تنفيذ البناء وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للترخيص الى جانب توجيه انذار لسكن عزاب.