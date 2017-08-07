إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الأحمدي برفع وإزالة أعلاف حيوانية على أملاك الدولة في منطقة الوفرة.

وأكد مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي م.فهد الشتيلي أن الأجهزة الرقابية بفرع بلدية المحافظة لا تألو جهدا في رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها على الفور، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة ميدانية لتكثيف الحملات الرقابية على كل المناطق التابعة للمحافظة.

بدوره، أوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية م.سعود الدبوس أن المفتشين قاموا برفع وإزالة 76م3 من الأعلاف الحيوانية على أملاك الدولة وقد تم إتلافها، مستخدمين بذلك جرافتين و4 نسافات.