إعداد: بداح العنزي

[email protected]

أعلنت ادارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق طوارئ بفرع بلدية الجهراء بحملة على إزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة سعد العبد الله بعدما تم إخطار أصحاب العقارات بالإزالة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق طوارئ الجهراء علي القويضي أن الحملة جاءت بتعليمات من مدير فرع المحافظة للقضاء على ظواهر التعدي على أملاك الدولة حيث بدأت أول مرحة لإزالة التعديات بمنطقة سعد العبدالله وجار العمل علي إزالة باقي التعديات بعد انتهاء المدة القانونية للإنذارات ببقية المناطق، حيث أسفرت الحملة على إزالة 25 تعديا على أملاك الدولة.

وناشد القويضي أهالي منطقة محافظة الجهراء بالحرص الشديد على اتباع القوانين واللوائح حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.