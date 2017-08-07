إعداد: بداح العنزي

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رفضت البلدية تخصيص جزء من مواقف السيارات بمنطقة مبارك العبدالله لوزارة الداخلية.

وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.عبدالله عمادي في كتابه: ورد إلينا كتاب رئيس المجلس البلدي رقم (ر م ب/1193) بتاريخ 17/11/2016 المتضمن طلب رفع تقرير مفصل بخصوص كتاب وزارة الداخلية حول طلبهم تخصيص جزء من مواقف السيارات التابعة لجمعية منطقة مبارك العبدالله بالقطعة رقم 6 لتظليلها وحجزها لقسم سرية المهام الخاصة للدوريات الامنية لعمل مظلات.

تمت دراسة الموضوع وتبين ان مواقف السيارات المطلوبة هي مخصصة كمواقف سيارات عامة تقع ضمن مركز الضاحية لمنطقة مبارك العبدالله.

لذلك نرى عدم الموافقة من الناحية التنظيمية على طلب وزارة الداخلية حول طلبهم تخصيص جزء من مواقف السيارات التابعة لجمعية منطقة مبارك العبدالله بالقطعة رقم 6 لتظليلها وحجزها لقسم سرية المهام الخاصة للدوريات الأمنية لعمل مظلات حيث ان مواقف السيارات المطلوبة تقع ضمن مركز الضاحية لمنطقة مبارك العبدالله وهي مخصصة كمواقف عامة لخدمة المنطقة.