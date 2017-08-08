إعداد: بداح العنزي

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أكد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد استمرار المجلس في عمله إلى انتهاء مدته القانونية 20 أكتوبر المقبل.

وقال الخالد لـ «الأنباء» بعد رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد اعتذار ثلاثة أعضاء عن عدم حضور الجلسة وهم احمد الفضالة، د.منصور الخرينج، يوسف الغريب، إنه سيتم عقد جلسة الاثنين المقبل.

وأشـار الى ان المــادة 6 من قانــون البلدية 33/2016 تنص على ان مدة المجلس البلدي اربع سنوات من تاريخ اول اجتماع وبذلك تكون المـــدة المقررة لنهايــة عملــه 21 اكتوبر خاصــة انــه اول اجتمـــاع كان في 21 اكتوبر 2013.

من جانب آخر، يتوقع ان تكون هناك جلسة للمجلس البلدي في الثاني من اكتوبر المقبل حتى يتسنى للوزير المصادقة على قرارات المجلس خلال 15 يوما وذلك بهدف عدم تأخير المعاملات، خاصة أن هناك توقعات بأن تشكل لجنة مكلفة بالقيام بأعمال المجلس بعد تلك الفترة.