إعداد: بداح العنزي
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قدم عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الفنية فهد الصانع اقتراحا بإنشاء مواقف سيارات جديدة متعددة الادوار بالساحة المجاورة لمجمع برج التحرير «الحكومة مول»، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ووزارات الخدمات والجهات الحكومية المعنية الاخرى بصفة مستعجلة.
وقال الصانع في اقتراحه: ايمانا ورغبة منا في إيجاد حلول جذرية وعملية لمشكلة الاختناقات المرورية التي تلقي بظلالها على مرتادي وموظفي مجمع برج التحرير «الحكومة مول»، مما يشكل صعوبة حركة السير والاختناقات المرورية في المنطقة المحيطة للمجمع، فإننا نقترح، انشاء مواقف سيارات جديدة متعددة الادوار في الساحة المجاورة لمجمع برج التحرير.