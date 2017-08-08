إعداد: بداح العنزي

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أعلنت ادارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية العاصمة بتوجيه 129 إنذارا وإزالة 71 تعديا بمنطقتي جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات.

وأشار رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة زيد العنزي إلى أن الإزالة تمت بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية من قبل المفتشين بالنوبات أ، ب، ج بفريق الطوارئ، مشيرا إلى أن التعديات اشتملت على إقامة اسوار حديدية وخشبية ودواوين وشبك بجوار وإمام المنازل والتي تحجب الرؤية عن الشوارع الداخلية واستغلال الساحات.

وأكد العنزي أن إزالة التعديات على أملاك الدولة تم القيام بها بعد توجيه إنذار لمدة 7 أيام لصاحب العقار أو المنشأة وفي حالة عدم قيامه بالإزالة يقوم المفتشون بإزالة المخالفة دون تحمل أي مسؤولية من قبل البلدية، داعيا المواطنين الى الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية التي سنتها بهذا الخصوص كي لا يعرضوا أنفسهم للمخالفة والغرامة.