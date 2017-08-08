إعداد: بداح العنزي

[email protected]

أقرت البلدية استحداث 4 قطع جديدة لتوسعة مشروع كبد لتربية الاغنام والماشية.

وقال مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي في كتابه: تقدمت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بطلب توسعة مشروع كبد لتربية الأغنام والماشية وذلك باستحداث القطع (14، 15، 16، 17).

٭ تم عرض الموضوع على لجنة الموافقات التنظيمية وجاء قرار اللجنة رقم (18/2014) بالموافقة على توسعة مشروع كبد لتربية الأغنام والماشية شريطة تجهيز المخططات المفصلة للمشروع، وان يتم مخاطبة قسم الطرق لابداء الرأي والملاحظات حول المداخل والمخارج وعرض الموضوع على وزارات الخدمات.

٭ تم عرض الموضوع على قسم الطرق وجاء الرد بأن التوسعة المطلوبة تتعارض مع قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ج 2/102/5/2011) بتاريخ 21/3/2011 يقضي بالموافقة على الطلب المقدم من وزارة الأشغال العامة زيادة عرض طريق كبد ليصبح (100م) بدلا من (50م) علما بأنه لم يتم تنفيذ القرار حتى تاريخه، لذا يرجى الابتعاد مسافة (100م) عن طريق كبد القائم.

٭ تم مخاطبة ادارة المخطط الهيكلي والتي افادت بانه بدراسة طلب الهيئة المذكور نفيدكم بعدم تعارضه مع أي دراسات حالية لدينا.

لذلك نرى الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتوسعة مشروع كبد لتربية الأغنام والماشية وذلك باستحداث القطع (14، 15، 16، 17) حسب المخطط شريطة الالتزام بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة.

من جانب آخر أوضح م. المنفوحي أنه تم تخصيص موقع لإقامة محل لبيع اسماك الزينة بمنطقة الري.

وقال في كتابه: تطلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الموافقة على تخصيص موقع بأبعاد (25م×20م) بمساحة (500م2) لإقامة محل لبيع أسماك الزينة بمنطقة الري بالقرب من سوق الجمعة والعيادات البيطرية.

وقال لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع بأبعاد (25م×20م) وبمساحة (500م2) لإقامة محل لبيع أسماك الزينة شريطة:

ـ ان يسلم الموقع للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

ـ التنسيق مع وزارات الخدمات.