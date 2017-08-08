إعداد: بداح العنزي
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أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي تعميما إداريا لجميع نواب المدير العام ومديري أفرع البلدية بالمحافظات ومديري الإدارات وجميع العاملين بالجهاز التنفيذي للبلدية بالتقيد والالتزام بوقف طلبات صرف المكافآت والبدلات والتي تتمثل في بدل النوبة والبدلات المرفقة لها والمكافآت التشجيعية للعاملين في المناطق النائية والمكافأة التشجيعية لاستخدام وسائل الانتقال الخاصة لأداء واجباتهم وتكليف قطاع المالية والإدارية بالتنسيق مع إدارة التنسيق بدراسة البدلات المشار إليها من النواحي الإجرائية والتنظيمية بما يخدم مصلحة العمل.