إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغت الرسوم التي تم تحصيلها من معاملات مراقبة الأغذية والأسواق 2750 دينارا.

وفي هذا السياق، أوضحت مديرة إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة إيمان الكندري أن الجولات التفتيشية التي قام بها المفتشون والمفتشات بمراقبة الأغذية والأسواق بفرع بلدية المحافظة أسفرت عن التفتيش على 200 محل وتحرير 70 مخالفة وغلق 5 محلات غلقا إداريا وإرسال 473 عينة للفحص المخبري، حيث بلغت العينات الصالحة منها 400 عينة ولم ترد نتائج 71 عينة من المختبر فيما وردت نتائج عينتين غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشارت الكندري إلى أن كمية المواد الغذائية التي تم إتلافها 34 طنا و406 كغم، مشيرة إلى أن شهادات التصدير التي تم إصدارها لدول مجلس التعاون الخليجي 191 شهادة وعدد الشهادات التي تم إصدارها لدول خارج مجلس التعاون 74 شهادة.