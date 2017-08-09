الراشد: تحديث بيئة نظم المعلومات الجغرافية بالكامل في البلدية

إعداد: بداح العنزي

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كشف مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي عن قرب التعاقد مع احدى الشركات العالمية في مجال الأقمار الصناعية «الستلايت» بغرض تصوير وتسهيل مراقبة المواقع في البلاد.

وقال المنفوحي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالعرض المرئي الخاص بمشروع تطوير نظم المعلومات الجغرافية أمس، والذي سيتم من خلاله إصدار الرخص الالكترونية عبر «الديجيتال سيرفس» تعد خطوة مهمة، ونفتخر بإشادة البنك الدولي بتحسين بيئة الاعمال، وسيكون اعتمادنا على تقنية (gis) لكل المعاملات الالكترونية، والتي على اثرها تم اصدار تلك المعاملات في 3 محافظات، وستكون المحطة المقبلة في محافظة الاحمدي في بداية شهر سبتمبر المقبل.

من جانبه، قال مدير مشروع تطوير نظم المعلومات الجغرافية في البلدية م.سليمان الراشد انه تم البدء في المشروع في شهر فبراير 2016 تحت إشراف إدارة المخطط الهيكلي وبالاشتراك مع إدارات المساحة والتنظيم العمراني ومركز نظم المعلومات الجغرافية.

وذكر الراشد انه تم العمل من خلال مسارين، الأول تحويل جميع البيانات الرقمية من إدارة المساحة وإدارة المخطط الهيكلي بهدف إنشاء قاعدة بيانات جغرافية مركزية موحدة ومن ثم ربطها بالمعلومات التنظيمية المتوافرة، والمسار الثاني تطوير مجموعة من التطبيقات والخدمات التي تسهل إجراءات العمل لمندوبي البلدية، مشيرا إلى ان إنجارات المشروع تمثلت في التكامل بين أربع إدارات رئيسية في البلدية من خلال العمل ضمن قاعدة بيانات جغرافية مركزية موحدة وإعداد نموذج بيانات جغرافية وميكنة 35 إجراء عمل والتقليل من الدورة الزمنية لتحديث المخططات، وذلك من خلال تسهيل المسح الميداني، وكذلك الربط مع المساحين العاملين بالميدان مباشرة مع قاعدة البيانات المركزية وتطوير مجموعة من التطبيقات الجغرافية بما يسهل تنفيذ التعديلات المطلوبة على المخططات.

وأضاف: كما تم تحديث بيئة نظم المعلومات الجغرافية بالكامل في البلدية من خلال استخدام احدث النظم التكنولوجية وتدريب موظفي البلدية على تلك التطبيقات والنظم.

بدورها، قالت مدير نظم المعلومات الجغرافية في شركة خطيب وعلمي منال السيد ان المشروع أحدث نقلة نوعية في إجراءات معاملات البلدية، لاسيما أن المشاركين في المشروع 17 إدارة وقسم في البلدية.

وأوضحت السيد انه تم تدريب 95 موظفا على برامج نظم المعلومات الجغرافية من خلال 13 دورة تدريبية وتطوير 14 تطبيقا وتحويل 6183 خريطة إلى صيغة نظم المعلومات الجغرافية.