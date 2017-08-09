إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الجولات التي نفذتها النوبات أ، ب، ج بقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير على الإعلانات العشوائية والكشف على العقارات بجميع مناطق المحافظة‪.

‪ وفي هذا السياق أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير م.ماجد المطيري أن الجولات أسفرت عن رفع 71 إعلانا مختلفة الاحجام بأنحاء مناطق المحافظة والكشف على 14 عقارا للتأكد من خلوها من المخالفات وإيصال التيار الكهربائي.

وأضاف المطيري: بقيام المفتشين بجولة على المطاعم والمحلات تم تحرير 3 محاضر مخالفة تمثلت بفتح محل قبل الحصول على التراخيص من قبل البلدية، عدم وضع اعلان في مكان بارز إقامة اعلان بدون ترخيص، مؤكدا ان الحملات متواصلة من قبل قسم إزالة المخالفات.