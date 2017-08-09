بداح العنزي

كشفت مصادر مطلعة في البلدية عن إجراء حركة تدوير وتعيين لبعض رؤساء القطاعات ومديري أفرع بلديات المحافظات قريبا. تشمل م.فهد الشتيل والذي سيعين رئيسا لقطاع الرقابة والتفتيش ونقل فهد المسبحي للعمل رئيسا لقطاع الخدمات وتعيين فهد الرغيب رئيسا لقطاع الشؤون المالية والإدارية. وذكرت المصادر انه سيتم نقل م.عادل الأطرم للعمل مديرا لإحدى بلديات المحافظات، وكذلك نقل أسامة العميري للعمل مديرا لإدارة المستودعات إضافة إلى تعيين بدر العتيبي رئيسا لإحدى البلديات.

كما ستشمل التنقلات كلا من م.محمد صرخوه مدير بلدية الفروانية، وفواز النمران مدير إدارة الشؤون المالية. وتوقع المصدر أن يتم تعيين فرحان العجمي مديرا لإدارة شؤون الموظفين.