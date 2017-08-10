إعداد: بداح العنزي

[email protected]

قدم نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري اقتراحا بتسمية شارع بالجهراء باسم المرحوم راشد الطيار.

وتضمن الاقتراح التالي: عرفانا منا بتكريم الرواد الذين أسهموا في بناء هذا الوطن وتخليدا لذكراهم ومنهم العم المرحوم راشد الطيار ـ لما له من إسهامات كبيرة في خدمة الكويت والعمل الخيري، حيث إنه أحد العسكريين الأوائل الذين التحقوا بالخدمة العسكرية بالجيش الكويتي سنة 1947، وقد شارك مع زملائه في جميع الحروب العربية التي شاركت فيها الكويت وحصوله على الأوسمة العسكرية تقديرا لخدماته حتى تقاعده برتبة ضابط في أواخر السبعينيات، وهو عميد أسرة الطيار من قبيلة عنزة التي سكنت في الكويت في منطقتي جبلة والمرقاب وخيطان والجهراء، وقد عملت بالتجارة ووكالات السيارات وتجارة الأغنام، وله إسهامات في العمل الخيري والمشاركة بالمبرات وبناء المساجد داخل الكويت وخارجها.

لذا، أتقدم باقتراح بتسمية شارع باسم راشد هزاع الطيار، رحمه الله، في منطقة الجهراء القديمة ـ القصر.