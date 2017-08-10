إعداد: بداح العنزي

[email protected]

قدم عضو المجلس البلدي م.علي الموسى اقتراحا بإطلاق اسم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على مطار الكويت الدولي الجديد.

وقال الموسى في اقتراحه: عمل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد منذ تقلده العديد من المناصب وحتى توليه مقاليد الحكم على خدمة البلاد وأهلها والمقيمين فيها وكذلك تقديم خدماته ومساعداته الإنسانية لكافة دول العالم وعلى جميع المستويات.

وسعى صاحب السمو إلى العمل على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري بدعمه اللامحدود في إبراز الدور الكويتي في المجالات المختلفة العلمية والإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها إضافة إلى تشجيعه للطاقات الشبابية والمشاريع التنموية في البلاد وآخرها مطار الكويت الدولي والذي يعتبر واجهة البلاد الحضارية والذي وضع حجر الأساس للعمل على توسعته وتطويره.

ومن هذا المنطلق فإنني أتقدم بإطلاق اسم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على مطار الكويت الدولي الجديد ليصبح مطار الشيخ صباح الأحمد الدولي.