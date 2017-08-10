إعداد: بداح العنزي

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اقترحت الجمعية الكويتية للتراث تجديد المساحات والبراحات القديمة مع وضع لوحات تعريفية لتعريف الأجيال والزائرين عن ماضي الكويت.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة خليفة الماجد في كتابه إلى المجلس البلدي والذي ستبحثه اللجنة الفنية:

تهدي الجمعية الكويتية للتراث أطيب تمنياتها لكم بدوام التوفيق والسداد في خدمة بلدنا الغالي، كما تثمن دوركم الكبير في الحفاظ على تراث وتاريخ أجدادنا بناة هذا الوطن، الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل رفعته ونهضته.



ومن نتاج ذلك قراركم المتمثل في الموافقة على إعادة إحياء أسماء الشوارع (السكيك) القديمة والفرجان والساحات القديمة في كويت الماضي، وبالتحديد في منطقة المباركية والمناطق القريبة منها، ليتعرف الجيل الحالي والأجيال القادمة على تاريخ مدينة الكويت القديمة وكل ما يتعلق بها من مسميات اختفت عندما غادرها أهلها إلى المناطق النموذجية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

والجمعية على اتم الاستعداد لتقديم أي معلومات تاريخية لتحديد مواقع تلك الشوارع والسكيك على وجه الدقة بما توفر لديها من مراجع ووثائق ومصادر وخرائط، علما أن الجمعية تمتلك أرشيفا تاريخيا كبيرا يخدم هذا المشروع، وينتسب إليها نخبة من الباحثين في تاريخ الكويت.

كما تقترح الجمعية إتماما لهذا المشروع التراثي المتميز ان يتم الموافقة على تحديد الساحات والبراحات القديمة مع وضع لوحات تعريفية بها ليتعرف هذا الجيل والأجيال القادمة والزائرون على ماضي الكويت الجميل.



ونطلب تحديد موعد للالتقاء مع اللجنة المختصة والفريق المسؤول عن هذا المشروع لتبادل وجهات النظر والمعلومات بما يخدم تنفيذ هذا المشروع على أكمل وجه، شاكرين لكم ومقدرين جهودكم في خدمة وطننا الحبيب.